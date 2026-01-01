Заради очакваните високи температури на 30 юни и 1 юли ще бъде ограничавано движението на тежкотоварните камиони над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

При температури на въздуха над 35 градуса в следобедните часове – между 13:00 и 21:00 ч., движението на тежкотоварните превозни средства временно ще бъде преустановявано в 15 области. Това са Софийска, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, Стара Загора, Видин, Монтана и Враца.

Камионите ще изчакват извън пътното платно на определени места, без да затрудняват останалите участници в движението. Ограничението няма да важи за превозни средства, които транспортират бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари (ADR).

Къде ще има ограничения

На автомагистрала „Хемус“ движението на камионите над 20 тона ще бъде ограничавано в участъците на територията на областите София, Ловеч и Търговище.

В Северозападна България ще бъде ограничено движението по първокласния път I-1 Видин – Враца в областите Видин, Монтана и Враца. В област Видин временно ще бъде спряно преминаването и по път II-11 Дунавци – Добри дол, както и по път III-112 Добри дол – Тополовец.

Ограничения ще има и по Подбалканския път I-6 – от отбивката за Калофер до пътен възел „Петолъчката“.

В област Стара Загора временно ще бъде ограничено движението по път I-5 Габрово – Казанлък, в участъка от прохода „Шипка“ до село Бял извор. Ограничения ще има още по път II-66 между село Богомилово и пътния възел на автомагистрала „Тракия“ при село Свобода, както и по път III-663 Чирпан – Целина.

В Северна България ще бъдат засегнати още пътищата I-2 Русе – Варна, I-3 Бяла – Ботевград, I-4 Коритна – Шумен, I-5 Русе – Габрово, II-55 Дебелец – Гурково и I-7 Силистра – Шумен.

Защо се въвеждат мерките

От АПИ обясняват, че временното ограничаване на движението в най-горещите часове на деня има за цел да се намали рискът от деформации на пътната настилка и да се гарантира безопасността на всички участници в движението.

От агенцията призовават шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не използват аварийните ленти на автомагистралите за по-бързо придвижване. Това затруднява преминаването на линейки, пожарни и други автомобили със специален режим на движение при възникване на инциденти.