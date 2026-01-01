В понеделник времето ще бъде по-динамично, това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Още преди обяд от запад на изток ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Следобед на места в страната се очакват краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, като има и условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, особено в източните райони.

Максималните температури ще достигнат между 19° и 24°, около 20° в София, докато по Черноморието ще бъдат по-ниски – между 15° и 19°.

В планините също се очаква нестабилно време с валежи от дъжд, а над 2000 метра – от сняг, придружени на места от гръмотевици. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, но следобед ще се развие облачност с краткотрайни валежи и усилване на вятъра.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще стане по-ниско от средното за април, което е предпоставка за променливото и неустойчиво време в началото на новата седмица.

Подробна информация за времето и прогнозата за десет дни напред вижте на Sinoptik.