С настъпването на есента и понижаването на температурите темата за подготовката на дома за зимния сезон отново излиза на дневен ред. Заради високите цени на ток, горива и отоплителни материали, все повече домакинства търсят умни и икономични решения, които да запазят комфорта в дома, без да натоварват бюджета.

След направено проучване сред семейства с различен социално-икономически статус подбрахме най-добрите и ефективни трикове, с които може да търсим уют и ниски сметки в навечерието на зимата.

Термочаши и термоси

Термочашите се оказват неочакван съюзник в борбата със зимните разходи. Много хора ги използват не само за кафе и чай по път, а и вкъщи – за да запазят топлината на напитките си за часове. Това намалява нуждата от повторно затопляне в микровълнова фурна или на котлон, което в дългосрочен план се отразява на месечната сметка за ток.

Цените започват от 10 до 15 лв., а някои модели задържат температурата над 6 часа.

iStock/Getty Images

LED осветление: По-ниска консумация, по-топла атмосфера

Превключването към LED осветление е един от най-достъпните и ефективни начини да се намали потреблението на електроенергия.

Според специалисти, LED крушките използват до 90% по-малко ток от обикновените крушки, а ако се подберат с топъл цвят на светлината (2700–3000К), създават уютна и отпускаща обстановка у дома.

Все по-популярни са и LED лампите с регулируема интензивност, подходящи за вечерна почивка.

iStock/Getty Images

Таймери за уреди - умна икономия без усилие

Едно малко устройство с голям ефект – времевите таймери, които контролират кога да се включва или изключва даден уред (бойлер, радиатор, духалка), могат да спестят значителна сума в рамките на един отоплителен сезон. Така бойлерът не работи излишно цял ден, а духалката се включва само сутрин и вечер – когато е нужно.

Цените започват от 15 лв. за механични модели и стигат до 50–60 лв. за цифрови с по-сложни настройки.

iStock/Getty Images

Отопление само на една стая - новата икономична „мода“

Тази година, тенденцията все повече домакинства да се отопляват само в една стая се затвърждава като новата норма. Според анализатори, в периоди на високи цени на електроенергията и твърдото гориво, много хора ограничават отоплението до дневната или спалнята, а останалите помещения остават без активно отопление, но се уплътняват с изолационни материали.

Завеси, килими, уплътнители на врати и прозорци, както и дебели одеяла отново се завръщат като част от „зимния арсенал“.

iStock/Getty Images

Преносими отоплители: Ръст в продажбите и интереса

Според данни на търговци от онлайн платформи и вериги за техника, продажбите на преносими отоплителни уреди (инфрачервени, керамични или вентилаторни) са се увеличили с около 12% спрямо същия период на 2024 г. Основните предимства на тези уреди са: лесна преносимост от стая в стая; бързо затопляне на малко помещение; компактност и сравнително ниска консумация при правилна употреба.

Цените започват от 70–80 лв. за базови модели и стигат до 200–300 лв. за интелигентни уреди с Wi-Fi управление и енергоспестяващи режими.

iStock/Getty Images

Не скъпо – а умно

За все повече българи уютът през зимата не зависи само от парите, а от подхода. Малките, но обмислени решения като LED осветление, таймери и затопляне само на използваните помещения, позволяват дома да бъде едновременно топъл, уютен и икономичен. А в условията на икономическа несигурност, това е може би най-ценното, което можеш да направиш за себе си и семейството си.