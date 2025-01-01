Тяло на жена на 48 години е открито във варненския квартал "Чайка", съобщи БНР. Сигналът за трупа, който е намерен в градинка до бл. 6, е получен в 4:50 часа тази сутрин.

Установено е, че се касае за убийство, като по предварителна информация смъртта е настъпила в резултат от нанесени прободно-порезни рани в областта на сърцето, предаде "Фокус".

От проведените оперативно-издирвателни действия са събрани данни, които дават насока за евентуалния извършител на деянието.

БГНЕС / И.Я.-Варна

Служители на полицията и криминалистична лаборатория претърсват района. Екип на Спешна помощ е откарал тялото за аутопсия.

Предстоят разпити на свидетели и изготвяне на експертизи за изясняване на фактите и обстоятелствата. Работата по разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Варна.