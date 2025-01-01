Водата в Плевен може да се ползва за питейно-битови нужди. Това съобщиха от „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) ЕООД в Плевен.

Във връзка с въведеното режимно водоподаване, акредитираната лаборатория на дружеството извършва учестен мониторинг на водата от водопроводната мрежа по програма, разработена и съгласувана с Регионалната здравна инспекция (РЗИ), съобщава кореспондентът на БТА Елина Кюркчиева.

Кризисната комисия в Плевен предлага три мерки за справяне с водната криза

Всяка седмица се вземат проби от всички райони на град Плевен, от утвърдени от РЗИ мониторингови пунктове. Пробите се анализират по основни физикохимични характеристики, органолептични показатели и микробиология.

Към днешна дата резултатите от направените анализи показват, че водата, подавана от водопроводната мрежа на Плевен, отговаря на изискванията на Наредба №9/2021г. за качество и може да се ползва за питейно- битови цели. ВиК-Плевен ще продължи да извършва учестен мониторинг на питейната вода и ще публикува резултатите на сайта на дружеството.

Временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен ще внесе три предложения за разглеждане от Общинския съвет, стана известно по време на вчерашното ѝ заседание. Те са на инж. Стефан Лишковски, който е обобщил становища на Басейнова дирекция и Напоителни системи; на гражданско сдружение „Контракорупция“ за изразходването на средствата и на арх. Красимир Попов и Регионалната колегия на Камарата на архитектите относно проектирането. Предложенията се отнасят до краткосрочните, средносрочни и дългосрочни мерки.