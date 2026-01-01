През нощта на 10 февруари във времевия диапазон от 3:45 часа до 6:45 часа е установено последователно прекъсване на електрозахранването, съпроводено от токови удари към сградата на Българското национално радио (БНР) - София на бул. „Драган Цанков“ № 4, съобщиха за БТА от екипа на радиото.

От там уточняват, че в кратка част от този времеви отрязък програми на Българско национално радио не са били излъчвани поради преустановяването на захранването с електрическа енергия.

Информация за случилото се веднага е била публикувана на сайта на БНР. Проблемът е бил своевременно отстранен.

„Незабавно са уведомени компетентните органи и веднага е започнала работа по изясняване на причините с оглед недопускане на подобни ситуации“, подчертават от общественото радио.