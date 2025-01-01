Съдът върна делото за подкуп срещу олимпийския шампион по вдигане на тежести от Барселона`92 и тогавашен треньор на националния отбор Иван Иванов и сина му.

Съдия Лилия Георгиева от Софийски градски съд прекрати съдебното производство и го върна на прокурора Николай Гугушев.

Олимпийският шампион Иван Иванов и синът му отиват на съд за подкуп

Градската прокуратура има 7-дневен срок, в който да протестира решението и делото да се прехвърли към Апелативния съд на София. В противен случай случаят ще се счита за приключен, освен ако прокурорът не подготви нов обвинителен акт, пише "Сега".

БГНЕС припомня, че Иванов и синът му бяха обвинени в получаване на подкуп от 62 000 лева. Сумата е свързана с Европейско първенство по вдигане на тежести. Надпреварата се проведе в София през февруари 2024 година.