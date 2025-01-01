Намаляват нарушенията при сключването на еднодневни трудови договори. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

"Има около 8 хиляди нарушения. Една трета са по-малко от миналата година. Нарушенията сериозно намаляват. Проверките ще продължат", обяви той.

За селскостопанския бранш са издадени 1500 разрешения за чужденци.

Министърът на труда и представители на браншови организации в земеделието разгледаха окончателните промени при сключването на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, т.нар. еднодневни трудови договори.

"Решихме проблем, който десетки години не беше разрешаван за еднодневните трудови договори. Започнахме общественото обсъждане през месец май. Тази седмица измененията са публикувани в държавен вестник. Най-накрая стопанските производители ще могат да си отдъхнат", заяви Гуцанов.

За 2024 г. техният брой е над 230 000 и облекченията са изключително важни за бизнеса, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство.

Промените, които са в сила от тази седмица, позволяват много по-бързо попълване на бланките, след като отпадна изискването в тях да фигурират данните от личната карта и адреса на наетия работник. С други изменения се създава и по-голяма гъвкавост при използването на труда на работниците, отбелязаха от ведомството.

В началото на юли в парламентарната комисия по труда и социалната политика бе представен анализ на тема „Проблеми на сезонната заетост в България – продължителност, трайна заетост, доходи и социално осигуряване, квалификация на заетите лица“, изготвен от Икономическия и социален съвет (ИСС). Необходима е по-добра съгласуваност и между отделните институции по отношение на законодателството и обезпеченост с информационни системи, защото доста често има различия в статистиките, които Националната агенция по приходите и Националният статистически институт дават, коментира тогава председателят на ИСС Зорница Русинова.