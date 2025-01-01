„Планетариумът в Смолян е не просто място за наблюдения на звезди, той е вдъхновение и храм на знанието. Оттук са преминали поколения ученици, студенти, любители на астрономията, които са открили красотата и мистерията на Вселената“, посочи директорът на Планетариума в Смолян Цветелина Генчева на тържествата за отбелязване 50-годишнината на астрономическата институция в града. Астрономи от цялата страна пристигнаха още в петък за празника на смолянския планетариум, открит на 6 септември 1975 г.

Половин век служба на образованието, науката и любопитството към Космоса е забележителен повод за гордост и признание, посочи в словото си кметът на Смолян Николай Мелемов. Според него през тези пет десетилетия екипът от астрономи и физици превърнаха планетариума в място на търсещите знание, в сцена, на която се раждат мечтите към звездите, вдъхновявайки поколения млади хора да гледат нагоре с вяра и въпроси. Планетариумът е символ на нашия град, каза кметът на общината. Той подари на астрономическата институция картина с пейзаж от Смолян. Николай Мелемов връчи почетна грамота на Теменужка Начева, първият директор, ръководила Планетариума в продължения на няколко десетилетия.

Планетариумът е на точното си място, защото Родопа е Вселена, каза гайдарят Петър Янев, поздравявайки астрономите.

От зората на своето рождение човечеството отправя към звездите поглед, изпълнен със страхопочитание, любопитство и неистов порив да се потопи в божествената неизвестност, подчерта заместник областният управител Андриян Петров. Той определи ролята на смолянския звезден дом като „50 години история, която се преплита с личните мечти на учени, инженери и млади ентусиасти, вдъхновени от Космоса“.

Астрономията тук се е развивала от древността, голяма част от долмените (древните астрономически съоръжения) са на територията на планината Родопи, припомни проф. Драгомир Марчев, директор на Астрономическия център на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Смолянският е най-големият и най-успешният планетариум в България, заяви Мариана Хаджигенчева, бивш директор на астрономическата институция. Тя подчерта, че половин век тук се срещат любопитството на деца и възрастни, стремежът към знание и небето, което ни напомня колко е хубаво да можем да мислим смело и мечтите ни да нямат граници. За 50 години планетариумът е не просто институция, а ориентир, допълни Хаджигенчева.

Честването на 50-годишния юбилей на Планетариума започна още в петък, а програмата на тържествата продължава днес (6 септември) с Национална научна конференция „Астрономическите центрове в България“.