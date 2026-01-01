Най-голямото обявено досега дарение за участник в изборите е 20 хиляди евро, съобщиха от Сметната палата, като данните са днес към 10:00 ч.

Броят на обявените дарения е 110 на обща стойност 149 116 евро. Те са направени от физически лица за двама участници в изборите, се посочва в съобщението.

Най-голямата парична сума, предоставена от кандидат или член на инициативен комитет, е 10 000 евро, като общо събраните досега средства са 31 437,60 евро за двама участници в изборите.

На 25 март (5 дни след откриване на кампанията на 20 март) изтече срокът, до който всички участници в изборите на 19 април трябваше да подадат първоначална информация в Сметната палата. Тя включва данни за дарителите и размера на даренията, данни за кандидатите и членовете на инициативните комитети, предоставили средства, както и размер на средствата, декларации за произхода на дарените и предоставени средства, наименованията на социологическите, рекламните и ПР агенциите, с които работят, посочват от Сметната палата.

Очаква се в Сметната палата да постъпят още данни от участници в изборите на хартиен носител, изпратени по пощата, като в такъв случай е валидна датата на пощенското клеймо.

Данните се публикуват в реално време в Единния регистър на Изборния кодекс на интернет страницата на Сметната палата: https://erik.bulnao.government.bg/ , а информацията е достъпна за всеки в секцията „2026: Избори за Избори за Народно събрание на 19 април 2026 г.“.

При наличие на електронен подпис участниците могат и сами да публикуват необходимата информация. Актуалните образци на декларации за произход на дарени/ предоставени средства са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, откъдето участниците в изборите могат да ги изтеглят за подаване, посочват от институцията.

В 7-дневен срок след първоначалното подаване на информация в Сметната палата се подава всяка новопостъпила информация за участниците в изборите. До 3 юни (30 работни дни след изборния ден) участниците в изборите трябва да представят пред Сметната палата отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

До 18 юни (15 дни след крайния срок за подаване) Сметната палата ще ги публикува на интернет страницата си, заедно с цялата информация за дарителите.

В 6-месечен срок след това Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато те са над около 511 евро. (1000 лева). Одитният доклад също се публикува на интернет страницата на институцията, се посочва още в съобщението.

Преди месец от одитната институция напомниха, че на 31 март 2026 г. изтича крайният срок, в който политическите партии трябва да подадат в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2025 г.