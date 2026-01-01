Във връзка с проведените на 19 април избори за 52-ро Народно събрание Прокуратурата на Република България предоставя следната обобщена информация за престъпления против политическите права на гражданите въз основа на постъпили от прокуратурите в страната справки във Върховната касационна прокуратура.

От началото на предизборната кампания до 09:00 часа на 20 април са докладвани и образувани общо 3021 преписки.

Образувани са 599 досъдебни производства, от които 252 бързи производства.

По апелативни райони досъдебните производства, свързани с изборите, са разпределени както следва: АП-София - 233; АП-Бургас - 86; АП-Пловдив - 76; АП-Варна - 139; АП-Велико Търново - 65.

По апелативни райони бързите производства, свързани с изборите, са разпределени както следва: АП-София - 134; АП-Бургас - 52; АП-Пловдив - 24; АП-Варна - 25; АП-Велико Търново - 17.

В качеството на обвиняеми са привлечени 34 лица.

Към днешния ден по 2283 преписки са постановени откази от образуване на досъдебни производства поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление, а в някои от случаите и поради липса на законен повод – подадени анонимни сигнали.

В рамките на предизборната кампания по предложение на органите на МВР от окръжните прокуратури в страната са внесени в съда 127 искания за разрешение за използване на специални разузнавателни средства.

В Софийска градска прокуратура (СГП) се водят 166 преписки (включително и изпратени по компетентност от прокуратурите в страната), образувани по сигнали, съдържащи твърдения за извършени престъпления от лица с имунитет. Досъдебните производства са 6.

По образуваните досъдебни производства се извършват активни действия по разследването, анализират се доказателства и при необходимост се дават указания за предприемане на по-нататъшни действия от разследващите органи.

Работата на прокуратурата срещу престъпленията против политическите права на гражданите продължава. При събрани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс достатъчно доказателства прокуратурата незабавно ще предприеме действия за привличане към наказателна отговорност на виновните лица.