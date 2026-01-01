Медицинският център в София, откъдето изтекоха записи на АГ кабинет, излезе с официална позиция за кадрите от камерата, които са изтекли в мрежата. В позицията се казва, че целият екип на медицинския център е изумен от съобщените факти и обстоятелства по адрес на един от филиалите.

Ето и тяхната позиция, разпространена от NOVA.

"Медицинският център също толкова, колкото пациентите, прегледани в него, е потърпевш от извършената кибератака срещу информацията, съхранявана от единствената охранителна камера, монтирана само в този филиал.

В нито един друг от шестте филиала на медицинския център няма и няма да има камери в помещенията, където се извършват медицинските прегледи, тъй като нищо не налага инсталирането им. Камерата, с която е злоупотребено, е лицензирана охранителна камера, поставена от квалифициран специалист и понастоящем е демонтирана.

Бихме желали да уведомим пациентите си, че високите стандарти в практиката на медицинския център ще бъдат съхранени, както досега.

Огромните репутационни щети, които ни бяха нанесени, няма да повлияят на прецизността и професионализма в работата ни.

Екипът оказва пълно съдействие на разследващите органи и изразява надежда за скорошното разрешаване на случая!"

Припомняме, че в сряда стана ясно, че нови видеа, записани от скрити камери в гинекологичен кабинет, са се появили в сайтове за възрастни. На кадрите се виждат жени, заснети по време на преглед от лекар. Медицинската консултация е записана с камера, поставена в един от ъглите на кабинета. Няколко клипа са качени в платени сайтове за възрастни. В сряда министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов разпореди на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) незабавна проверка по случая.

При извършване на проверката от страна на СРЗИ бе установено наличие на камера в лекарския кабинет.

Това доведе до ареста на д-р Венелин Иванов и съпругата му, които бяха освободени с мотив, че няма доказателства той да е публикувал записите. В четвъртък от прокуратурата съобщиха, че по досъдебното производство е установено, че IP адресите, от които са качени видеата, са локализирани в чужбина. Проверява се версия за хакване на камерата.

Днес стана ясно, че се проверява версия за видеозаснемане на гинекологичен кабинет и в Бургас.