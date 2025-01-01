15-годишното момче, което намушка фатално свой връстник в столичен мол, не е останало за лечение в болница „Н. И. Пирогов”, съобщиха от пресцентъра на здравното заведение.

Два пъти вчера беше прекъсвано заседанието на Софийски градски съд, на което трябваше да се реши дали момчето да остане в ареста. Първоначално се наложи задържаното за инцидента момче да бъде подпомогнато от специалист - логопед, за да продължи участието си в съдебния процес. След това му прилоша, беше извикан екип на Спешна помощ и бе откаран в болница „Н. И. Пирогов”. Лекарите излязоха с общо мнение, че са необходими изследвания на обвиняемия.

От „Пирогов“ съобщиха днес, че медиците са преценили, че няма нужда момчето да остане в болницата, след което е било отведено.

На 19 октомври момче на 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Н. И. Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало. Задържано по случая беше друго 15-годишно момче.