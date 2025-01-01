Министърът на вътрешните работи Даниел Митов откри конференцията на Европол „От клик до престъпление: разследването на престъпления срещу интелектуалната собственост в дигиталната ера“.

Форумът е в София, а домакин на срещата тази година е ГДБОП. В събитието участват над 270 експерти, представители на правоохранителни органи от цял свят и частния сектор.

България показва стабилен прогрес в борбата с престъпленията, свързани с интелектуална собственост, каза в откриващото си слово министър Даниел Митов.

БТА

Сред темите на форума са борбата с фалшивите стоки, продавани онлайн и въздействието върху общественото здраве и безопасността при медикаменти, електроника, играчки, козметика, препарати и др. Ще бъдат отчетени резултатите от съвместни операции срещу дигитално пиратство, както и щетите от разпространението на злонамерен софтуер, финансови измами и кражба на данни, новите заплахи и необходимите мерки за противодействието им. Тема на форума е и подобряването на сътрудничество между органите на реда, институциите и частния сектор в борбата с онлайн нарушенията на интелектуалната собственост.