78-годишна жена от село Капитановци, Видинско стана жертва на телефонна измама, съобщиха от ОД на МВР

На 21 октомври в разговор по телефона с непознат, представил се като служител на Националната следствена служба с името Попов, тя била въведена в заблуждение, че помага на следствените органи за залавяне на измамници.

Мъж, представил се за полицай, измами баба с 7000 лева край Видин

Изпълнявайки указанията на мнимия следовател жената оставила 3100 евро и 850 лева в товарен автомобил без регистрационни табели, паркиран на улица в селото.

За пореден път полицията апелира: Не се доверявайте на получени телефонни обаждания с искане на пари и не правете плащания под никакъв предлог – рискувате да се разделите със спестяванията си.

Незабавно прекъснете разговора, говорете с близките си, сигнализирайте на тел.112 или посетете най-близкото районно управление/полицейски участък.

Криминалистите отново обръщат внимание на гражданите да бъдат бдителни и напомнят, че служителите на нито една институция, включително полицаи и следователи, не искат парични средства, за да изпълняват служебните си задължения.