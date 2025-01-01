В Европейския парламент ще се проведе дебат за състоянието на върховенството на закона в България. Дискусията е по искане на „Обнови Европа" (Renew Europe) и ще започне в 14:30 ч. българско време днес.

Евродепутатите от политическата група заявиха намерението си да инициират подобен дебат през юли т.г. заради задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.

Припомняме, че на 16 октомври Софийският апелативен съд остави Коцев в ареста. Той е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група.