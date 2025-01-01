Кога ще продължи изплащането на инвалидната пенсия зависи от датата на подаване на заявлението за преосвидетелстване, посочват от Националния осигурителен институт (НОИ).

Съгласно Закона за здравето регионалните картотеки на медицинската експертиза трябва да уведомяват лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК срок на трайно намалена работоспособност. За да бъде едно лице преосвидетелствано е необходимо то да подаде заявление в съответната регионална картотека.

С последните изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж важно значение придобива датата, на която е подадено заявлението за преосвидетелстване:

Изплащането на инвалидната пенсия, съответно - на добавката за чужда помощ, се продължава без прекъсване от датата, следваща тази, до която е била отпусната, когато заявлението за преосвидетелстване е подадено от лицето до датата, на която изтича срокът на последното действащо експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

Когато заявлението за преосвидетелстване е подадено след въпросната дата, изплащането на инвалидната пенсия, съответно - на добавката за чужда помощ, се възстановява от датата на преосвидетелстването.

Посочените промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се отнасят за заявления за преосвидетелстване, подадени от лицата на 2 декември 2025 г. и след тази дата.