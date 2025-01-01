След спешната среща между ръководството на МВР и висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София стана ясно, че моловете отказват да сложат металдетектори на входовете си. В ефира на NOVA Мая Маринова, която е представител на Българска асоциация на ритейл центровете и управител на молове в София и Пловдив, обясни каква е причината.

„Те засичат метала, но няма да засекат пластмасов нож или парче стъкло и убийството на дете можеше да се случи и с някакъв друг материал. Клиентите влизат от входовете за пешеходци или откъм паркингите, но центровете имат аварийни изходи и такива за доставки. Ако някой иска да внесе оръжие – той знае откъде да мине”, посочи Маринова.

"Не можем да сложим металдетектори навсякъде", допълни тя. Според Маринова броят на входовете също не може да бъде намален.

По думите ѝ полицейското присъствие в търговските центрове е най-ефективната мярка за охрана на посетителите.

Припомняме, че на 19 октомври 15-годишно момче почина, след като беше смъртоносно намушкано с нож в столичен мол от друг непълнолетен. На 14 октомври пък 49-годишен мъж беше задържан, тъй като размахал мачете в друг мол в София.