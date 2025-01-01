Проблемът с нередовния и некачествен транспорт на жителите на село Труд ще бъде решен скоро, каза пред медии кметът на община Марица Димитър Иванов. За решението на проблема с транспорта на селата от община Марица сме поели инициатива и имаме конкретни предложения, които са внесени до отговорните институции, заяви кметът.

Той обясни, че има внесен проектозакон, с който да бъде решен проблемът с транспорта на жители на села близки до големи областни градове. Димитър Иванов каза също, че от понеделник превозвач пуска по-големи автобуси, които да се движат от село Труд до Пловдив, за да се обследва пътникопотокът и да се набележат евентуални спирки. А след като бъде приет законът да бъде обявена обществена поръчка и да бъде решен проблемът с транспорта за жителите на селата Стрево и Труд.

Вече повече от месец всяка неделя жителите на село Труд излизат на протест и настояват за решаване на проблема, който продължава повече от пет години, припомня БТА.

Жителите на село Труд протестират заради транспортната криза

Галина Тошева, председател на Сдружение "Бъдеще за село Труд“ каза за БТА, че транспортното обслужване на жителите на Труд дори след протестите е ужасно. Селото се обслужва от маршрутна линия номер 5, която е нередовна, а колите са малко на брой, стари и амортизирани, и винаги претъпкани, добави тя. По думите ѝ след протестите превозвачът е решил, че спирките вътре в селото няма да се обслужват и вече се спира единствено на Карловско шосе, на връщане от село Строево, и ако случайно има свободни места, някой жител на Труд може да се качи.

Освен това жителите на Труд са жертва на отвратително отношение от страна на шофьорите, биват псувани, обиждани и също така не са издават и билети, заяви Тошева и допълни, че след отправен въпрос защо не се спира вътре в селото шофьорите са казали, че жителите на Труд са наказани, защото протестират и си позволяват да кажат, че са недоволни за услугата, за която плащат, и която получават.

Тя поясни, че след последния протест в неделя е решено да бъде обследван пътникопотокът, да се определи какви са нуждите от транспорт и в пиковите часове да се пускат по-големи транспортни средства. Тези по-големи автобуси много малко хора са ги виждали, коментира Тошева.

Мария Димова, жител на Труд, каза, че сутрин нейното дете става много рано, за да хване влака и стои един час пред училище и чака да започнат занятията. "Не ми харесва, че ние биваме третирани като по-недостойни хора", коментира тя.

Тази сутрин преди редовното заседание на Общинския съвет на Марица жители от село Труд дойдоха пред сградата на общината, за да се срещнат с кмета на Димитър Иванов. Над месец те настояват за среща, но до момента такава не се е състояла.