Днес Cофийският градски съд ще гледа делото за убийството на Пейо Пеев, предаде БГНЕС.

Обвинени са неговата съпруга Габриела Славова и майка й - бившата дипломатка Красимира Трифонова. Защитата на Трифонова настоя да се изчака назначената психиатрична експертиза, която да покаже вменяема ли е тя, но въпреки това на 1 април 2025 г. съдия Иво Хинов даде ход на делото по същество.

На 19 юни стана ясно, че Трифонова няма психиатрично заболяване - едно от заключенията на комплексната съдебно-психиатрична експертиза, която беше приета по време на съдебно заседание.

Викове „Изчадия“ и напрежение в зала - старт на делото за жестокото убийство на Пейо Пеев (ВИДЕО)

Бившата дипломатка е обвинена, че в съучастие с дъщеря си е убила по особено жесток начин Пеев. Тялото на мъжа беше намерено в края на месец януари 2024 г. в опожарена кола на Витоша.

Съдебно-медицинска експертиза установи, че той е бил удушен от двете жени. В края на април 2024 г. Софийският апелативен съд остави под домашен арест Габриела, която е с електронна гривна.