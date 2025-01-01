Управителят на Българската народна банка Димитър Радев подчерта, че Европа е изправена пред „сложна и несигурна обстановка“, в която стабилността и реформите трябва да вървят ръка за ръка. Изказването му бе направено пред Европейския департамент на Международния валутен фонд (МВФ) по време на Диалога по политиките във Вашингтон.

В изявлението си Радев очерта основните предизвикателства пред икономическата политика в Европа, със специален акцент върху страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа. Той посочи, че макроикономическата среда на континента е станала значително по-комплексна заради геополитическото напрежение, засилената глобална конкуренция и несигурността в достъпа до енергийни ресурси.

„Продължаващата война в Украйна е само един елемент от по-широкото пренареждане на глобалната икономика – трансформация, която поставя на изпитание способността на Европа да се адаптира и да запази конкурентоспособността си,“ заяви управителят на БНБ.

Четири основни наблюдения за региона

Радев открои четири ключови тенденции за региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа:

Икономическа устойчивост въпреки кризите. Въпреки последователните неблагоприятни фактори, икономиките в региона са показали забележителна стабилност – инфлацията е спаднала, а финансовите системи остават добре капитализирани. В същото време недостигът на работна ръка и бързият ръст на заплатите поставят под натиск конкурентоспособността.

Предизвикателна външна среда. Радев подчерта, че икономиките в региона са силно зависими от износа и интегрирани в европейските производствени вериги, което ги прави уязвими на глобални сътресения. „Европейската рамка на политиката трябва по-добре да отчита тези асиметрии,“ допълни той.

Фискална дисциплина и доверие. Според управителя на БНБ благоразумната фискална политика не означава икономии, а отговорност и ефективност. „Надеждните публични финанси са основа на устойчивия растеж и котва на стабилността,“ подчерта Радев.

Демографски и структурни ограничения. Намаляващата работна сила и застаряването на населението ограничават потенциала за растеж. Решението, според него, е в дългосрочни инвестиции в образование, квалификация и човешки капитал.

България и ролята на стабилността

Радев акцентира, че за икономики като българската стабилните макроикономически показатели са стратегическа необходимост, а не просто предимство. Той посочи, че България се възползва от здрава външна позиция, нисък публичен дълг и стабилна банкова система – фактори, които създават пространство за реформи и инвестиции.

„Стабилността трябва да се превърне в платформа за трансформация – за повишаване на производителността, укрепване на институциите и насърчаване на иновациите,“ заяви управителят на БНБ.

Присъединяването към еврозоната – стратегическа цел

В заключение Радев коментира и предстоящото присъединяване на България към еврозоната, определяйки го като стратегическо решение, което ще засили икономическата устойчивост и институционалната интеграция на страната в Европа.

„Присъединяването към еврозоната не е край на процеса, а начало – на по-дълбока отговорност да поддържаме фискална дисциплина, да укрепваме институциите и да следваме последователна реформаторска политика,“ каза той.