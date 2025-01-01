В Смолян беше открит изнесен офис за набиране на кандидати за военнослужещи в Българската армия. Офисът се помещава в сградата на Военния клуб в града и бе открит заместник-министъра на отбраната Радостин Илиев.

В офиса всички желаещи ще могат да получат информация и да подадат документи, посочва от Министерството на отбраната. Целта е да се улесни процеса на кандидатстване и да се мотивират младите хора от региона, които желаят да започнат своята кариера в Българската армия.

В приветственото си слово при откриването заместник-министър Илиев подчерта важността на дейностите за популяризиране на възможностите за военна служба и за обучение във висшите военни училища.

„Това е не само основна дейност на всяко от военните окръжия, но и един от начините да се поддържа жива връзката между българското общество и армия“, каза заместник-министър Илиев. Той изрази увереност, че новият офис ще даде възможност за професионална ориентация на младите хора, които са решили да посветят живота си в служба на отечеството.

„Сред нашите приоритети са ускорената модернизация и превъоръжаване, повишаване на разходите за отбрана, грижата за хората в отбраната“, каза още заместник-министър Радостин Илиев. Той подчерта, че реализацията на всяка способност е невъзможна без осигуряването, подготовката и обучението на компетентен личен състав, в каквато посока е и работата на новооткрития офис.

Заместник-министър Радостин Илиев участва и в тържествените прояви в чест на 113-ата годишнина от освобождението на Родопите и празника на град Смолян.