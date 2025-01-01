След седмица на блокаж депутатите събраха кворум и стартира нормалнен работен процес в Народното събрание.

Малко преди това стана ясно, че „ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него. Това обявиха от партията в съвместно изявление с ГЕРБ-СДС във фейсбук. Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата. Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.

Първо гласуване на законопроект за водоснабдяването и канализацията с вносител Министерският съвет предвижда седмичната проектопрограма, публикувана на сайта на законодателния орган.

Народното събрание трябва и да ратифицира Споразумението между България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно сътрудничеството и дейностите на Европейската банка за възстановяване и развитие в България.

Предложените в законопроекта за водоснабдяването и канализацията текстове отразяват изискванията на Националния план за възстановяване – да се въведе отделяне на регулирането на ВиК услугите в самостоятелен субект; нова структура на цените на ВиК услугите, базирана на гарантиране на минималните разходи за ползване на системите и потребните услуги; регламентиране ролята на "Българския ВиК холдинг"; създаване на предпоставки за консолидация при стопанисване, експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите. Със законопроекта трябва да се уточнят механизмите за определяне на тарифите и да се гарантира разходоориентирано ценообразуване за ползване на системите и на услугите, като същевременно се гарантира и финансовата устойчивост на операторите.

Предвижда се депутатите да разгледат също проект на решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2022 г., 2023 г. и 2024 година.

В проекта на програмата е и ратифициране на Споразумението между България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно сътрудничеството и дейностите на ЕБВР у нас, както и ратифициране на Споразумението между Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ и Речна администрация за Долен Дунав – Галац, Румъния, за съвместно възлагане на обществени поръчки по проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав – FAST Danube 2”.

Предвидено е още Народното събрание да обсъди ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за престъпленията и някои други действия, извършвани на борда на въздухоплавателните средства.

Междувременно министърът на вътрешните работи, главният секретар на МВР и председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) са извикани на изслушване в Комисията за контрол на службите. Темата е извънредният вот за общински съвет в Пазарджик. Именно резултатът от изборите там доведе до криза в управлението и серия от преговори между управляващите партньори. По време на изборния ден, в село Огняново имаше граждански арест по съмнение за купуване на гласове.

Предлага се в четвъртък депутатите да гласуват на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

За тогава е предвидена и ратификацията на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LBL „Модул за GPS), осигуряващ поддръжка на „M-code за военни цели“. Както и изменение и допълнение №2 (Amendment 2) на Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services).

Проектът на програма включва решение за приемане за сведение и вземане на акт от Конвенция №191 относно безопасна и здравословна работна среда, както и Годишен доклад за младежта за 2020 г. и Доклад за младежта за периода 2021 – 2022 година.

Предвиден е и редовният петъчен парламентарен контрол.