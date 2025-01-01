Цената на златото се понижи рязко, отбелязвайки най-големия си дневен спад от четири години след седмици на силно поскъпване, предаде Ройтерс.

Цените на златото се понижиха с над 4 на сто днес, тъй като доларът се засили, а инвеститорите прибраха печалбите си, след като очакванията за намаляване на лихвените проценти в САЩ и устойчивото търсене на инвестиции, считани за убежища, доведоха жълтия метал до нов рекорден връх през предходната сесия.

Спот цената на златото в Лондон спадна с 4,1 на сто до почти едноседмично дъно на ниво 4178,23 долара за тройунция, което е най-рязкото му понижение от ноември 2020 г. насам.

Фючърсите върху златото в САЩ с доставка през декември спаднаха с 3,9 на сто до 4190,80 долара за тройунция. Укрепването на щатския долар допринесе силно за понижението, като направи златото по-скъпо за купувачи, плащащи в други валути.

Според анализатори отчасти охлаждането на търсенето се дължи на очакваната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, на която се очаква да бъдат обсъдени търговските отношения, както и на приключването на сезонния период на покупки в Индия - един от водещите потребители на злато в света.

"През последните няколко търговски сесии трейдърите все повече се оглеждат през рамо, тъй като се появиха опасения за корекция и консолидация", коментира пред Блумбърг Оле Хансен, стратег по суровините в "Саксо банк" (Saxo Bank AS): "Именно по време на такива корекции се разкрива истинската сила на пазара, а този път не би трябвало да е по-различно".

На фона на продължаващото спиране на дейността на американското правителство търговците на суровини временно са лишени от седмичния отчет на Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), който показва позиционирането на хедж фондовете и институционалните инвеститори в злато и сребро. "Липсата на данни се случва в деликатен момент - възможното натрупване на спекулативни дълги позиции прави металите по-уязвими на корекция", отбеляза Хансен.

Волатилността на пазара на благородни метали се увеличи, като трейдърите търсят защита от потенциален спад или се опитват да се възползват от него. В четвъртък и петък миналата седмица бяха изтъргувани над 2 млн. опционни договора, свързани с най-големия борсово търгуван фонд, базиран на злато (ETF) – нов рекорд за пазара.

Сега търговците насочват вниманието си към предстоящите данни за индекса на потребителските цени в САЩ, които трябва да бъдат публикувани в петък, след като излизането им беше забавено заради частичното спиране на работата на федералното правителство. Очакванията на анализаторите са, че инфлацията за септември ще покаже повишение от 3,1 на сто на годишна база.

Пазарите прогнозират, че Управлението за федералния резерв ще предприеме понижение на основния лихвен процент с 25 базисни пункта на заседанието си следващата седмица, показва инструментът "Си Ем И ФедУоч" (CME FedWatch).

Златото, недоходоносен актив, който не носи лихва, традиционно се представя по-добре в условия на по-ниски лихвени проценти, когато алтернативните доходоносни инструменти, като облигациите, стават по-малко привлекателни за инвеститорите.