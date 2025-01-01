Прокурорът на Париж Лор Бекюо съобщи, че щетите от грандиозния обир на бижута от Лувъра в неделя са оценени от куратора на музея на 88 милиона евро, предаде Франс прес.

Прокурорката поясни, че това е само икономическият аспект на зрелищната кражба.

„Щетите са оценени от куратора на Лувъра на 88 милиона евро, сума, която е „изключително впечатляваща, но няма нищо общо и не може да се сравни с историческия ущърб“, добави прокурорката пред Ер Те Ел. Тя уточни, че престъпниците „няма да спечелят“ тази сума, „ако им хрумне много лошата идея да стопят тези бижута“.

По-рано днес китайка бе арестувана и обвинена в Париж в кражба на близо шест килограма злато с историческа стойност от Националния природонаучен музей във френската столица, предаде АФП, като цитира парижката прокурорка Лор Бекюо.

Обвиненията срещу 24-годишната жена са повдигнати на 13 октомври. Тя е задържана в Барселона на 30 септември на базата на европейска заповед за арест, обясни Бекюо в разпространено изявление. Заподозряната е обвинена в кражба и в участие в престъпен заговор.

Кражбата от музея е извършена на 16 септември от „изключително професионален екип“, както тогава го определи директорът на Националния природонаучен музей в Париж, припомня АФП.

Разследването показа, че задържаната е напуснала Франция в деня на взлома и се е готвила да се върне в Китай. По време на ареста си тя се е опитвала да се освободи от близо един килограм златни слитъци, каза Лор Бекюо, без да предоставя повече подробности.

Кураторът на Природонаучния музей е установил кражбата на изложените златни късове, след като служителка по почистването забелязала фрагменти от ценностите.

Откраднатото злато представлява самородни късове от благородния метал от Боливия, дарени през 18-и век, също така - от руския Уралски регион, подарени от цар Николай Първи през 1833 г., и от Калифорния, датиращи от времето на Златната треска. Петкилограмов самороден къс злато от Австралия, открит през 1990 г., също е било сред откраднатите скъпоценности, каза Бекюо, цитирана от АФП.

Откраднати са близо шест килограма самородно злато, като щетите се оценяват на 1,5 милиона евро (1,7 милиона долара), добави тя, отбелязвайки, че историческата и научна стойност на експонатите е „безценна“.

Разследващите са установили, че две врати на музея са били разрязани с шлайфмашина, а витрина е била пробита с помощта на горелка. Наблизо са открити инструменти, включително горелка, шлайфмашина, отвертка, газови бутилки и триони, припомня АФП.

Записи от охранителни камери са запечатали как човек влиза в музея малко след 1:00 часа след полунощ и излиза около 4:00 часа сутринта, разказа Лор Бекюо. Разследването продължава, добави тя.

Националният природонаучен музей в Париж е част от голям научноизследователски център, който обхваща няколко музея, лаборатории, библиотеки и паркове.

Междувременно в Италия разработват системи за сигурност с изкуствен интелект за опазване на археологическото наследство. Те са способни да откриват подозрително поведение около изключително ценни предмети, съобщи АФП.

Управлението на музеите разработва два големи експериментални проекта, насочени специално към археологическото наследство, обезпечени от европейски фондове на обща стойност от 70 милиона евро. „Става въпрос за интелигентен видеоанализ, който може да открива анормално поведение и подозрителни движения, при пълно спазване на правилата за конфиденциалност, и да задейства предупредителни сигнали в подходящия момент“, посочват от министерството.