Служители на Пето РУ задържаха трима мъже и една жена при успешна операция срещу разпространението на наркотици в София, проведена на 20 октомври.

Първоначално е арестуван 39-годишен мъж пред дома му в квартал „Манастирски ливади“. При претърсване на жилището са открити две помещения с изградена и работеща вентилационна, отоплителна и осветителна система за отглеждане на растения. Намерени са 39 растения канабис, пластмасови съдове с торове и препарати за стимулиране на растежа, влагометри, термометри, кофа със суха листна маса и кашон със същото съдържание.

Разбиха наркооранжерия в София, заловиха дилър с канабис в кофи, буркани и тенекия (СНИМКИ)

По-късно са задържани и трима дилъри – 37-годишна жена с предишни криминални регистрации, 32-годишен мъж, също осъждан, и 32-годишен мъж, неизвестен на полицията. Те са заловени пред апартамент в квартал „Белите брези“. При претърсване на жилището са иззети различни наркотични вещества: бяло прахообразно вещество и пресовани калъпи, пет плика с бяло вещество на бучки, три вакуумирани плика със суха листна маса, стъклен буркан с халюциногенни гъби, плик с кафяво вещество и множество таблетки екстази и ксанакс. Намерени са още електронни везни, плика и пластмасови съдове с кристални и прахообразни вещества, семена от различни сортове и парична сума от 5 800 лева.

Експертната справка показва, че общото количество иззети наркотици включва:

над 5,5 кг канабис

350 г марихуана

750 г амфетамин

62 г метамфетамин3 г хашиш

73 таблетки екстази

141 таблетки ксанакс

52 халюциногенни гъби

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354 от Наказателния кодекс. Четиримата задържани са били задържани с полицейски мерки за 24 часа. След доклад на събраните материали в Софийската градска прокуратура, на обвиняемите са повдигнати обвинения, а съдът им е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Работата по случая продължава, като органите на реда разследват цялата престъпна мрежа и произхода на наркотиците.