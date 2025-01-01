Служители на Пето РУ задържаха трима мъже и една жена при успешна операция срещу разпространението на наркотици в София, проведена на 20 октомври.
Първоначално е арестуван 39-годишен мъж пред дома му в квартал „Манастирски ливади“. При претърсване на жилището са открити две помещения с изградена и работеща вентилационна, отоплителна и осветителна система за отглеждане на растения. Намерени са 39 растения канабис, пластмасови съдове с торове и препарати за стимулиране на растежа, влагометри, термометри, кофа със суха листна маса и кашон със същото съдържание.
Разбиха наркооранжерия в София, заловиха дилър с канабис в кофи, буркани и тенекия (СНИМКИ)
По-късно са задържани и трима дилъри – 37-годишна жена с предишни криминални регистрации, 32-годишен мъж, също осъждан, и 32-годишен мъж, неизвестен на полицията. Те са заловени пред апартамент в квартал „Белите брези“. При претърсване на жилището са иззети различни наркотични вещества: бяло прахообразно вещество и пресовани калъпи, пет плика с бяло вещество на бучки, три вакуумирани плика със суха листна маса, стъклен буркан с халюциногенни гъби, плик с кафяво вещество и множество таблетки екстази и ксанакс. Намерени са още електронни везни, плика и пластмасови съдове с кристални и прахообразни вещества, семена от различни сортове и парична сума от 5 800 лева.
Експертната справка показва, че общото количество иззети наркотици включва:
- над 5,5 кг канабис
- 350 г марихуана
- 750 г амфетамин
- 62 г метамфетамин3 г хашиш
- 73 таблетки екстази
- 141 таблетки ксанакс
- 52 халюциногенни гъби
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354 от Наказателния кодекс. Четиримата задържани са били задържани с полицейски мерки за 24 часа. След доклад на събраните материали в Софийската градска прокуратура, на обвиняемите са повдигнати обвинения, а съдът им е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.
Работата по случая продължава, като органите на реда разследват цялата престъпна мрежа и произхода на наркотиците.