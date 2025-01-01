"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 23 октомври - четвъртък във връзка с изпълнение на строително- ремонтни дейности по ул. „Марина поляна“, с. Бистрица се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Манастирска“, ул. „Марина поляна“, ул. „Ивата“ и ул. „Клено“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Манастирска“ на кръстовището с ул. „Марина поляна“.
Във връзка с изпълнение на строително-ремонтни дейности по ул. „Стара планина“, с. Кубратово се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Стара планина“ от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Железопътна“, ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Здравец“ до ул. „Кирил Христов“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Кирил Христов“ на кръстовището с ул. „Стефан Стамболов“.
Във връзка с монтаж на водомерен възел на бл. 17, жк. „Сердика“ се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в бл. 17 - висока зона.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 17.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.