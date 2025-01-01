"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 23 октомври - четвъртък във връзка с изпълнение на строително- ремонтни дейности по ул. „Марина поляна“, с. Бистрица се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Манастирска“, ул. „Марина поляна“, ул. „Ивата“ и ул. „Клено“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Манастирска“ на кръстовището с ул. „Марина поляна“.

Във връзка с изпълнение на строително-ремонтни дейности по ул. „Стара планина“, с. Кубратово се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Стара планина“ от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Железопътна“, ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Здравец“ до ул. „Кирил Христов“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Кирил Христов“ на кръстовището с ул. „Стефан Стамболов“.

Във връзка с монтаж на водомерен възел на бл. 17, жк. „Сердика“ се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в бл. 17 - висока зона.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 17.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.