Временният шеф на НАСА Шон Дафи и милиардерът Илон Мъск си размениха остри реплики в интернет за това кой трябва да ръководи космическата агенция, ден след като Дафи покани компании да се състезават със "СпейсЕкс" на Мъск за мисия за кацане на Луната, предаде Ройтерс.

Спорът между НАСА и главния изпълнителен директор на "СпейсЕкс" излезе в публичното пространство, след като Мъск отговори в социалната медийна платформа "Екс" на съобщенията, че Дъфи иска да прехвърли Националната администрация за аеронавтика и космически програми (НАСА) към министерството на транспорта. Дъфи е и министър на транспорта.

"Човекът, отговорен за американската космическа програма, не може да е с нисък IQ“, написа Мъск.

Ден по-рано Дафи заяви в предаването "Фокс&френдс" на Фокс Нюз, че разработката на "Старшип" на "СпейсЕкс" е със закъснение по отношение на мисията за връщане на хора на Луната в рамките на програмата "Артемис" на агенцията, която се конкурира с лунната програма на Китай.

В резултат на това, според Дафи, НАСА ще покани други компании да се състезават за мисията, която беше възложена на "СпейсЕкс" през 2021 г.

Говорителка на НАСА заяви, че Дафи се фокусира върху това да победи Китай в надпреварата за лунна мисия.

"Шон каза, че НАСА може да има полза от това да бъде част от кабинета, може би дори в рамките на министерството на транспорта, но той никога не е казвал, че иска да запази тази длъжност за себе си", добави тя, имайки предвид публикация в "Уолстрийт джърнъл", в която се посочва, че такава стъпка би могла да гарантира ролята на Дафи в НАСА.

Мъск и "СпейсЕкс" не отговориха на исканията за коментар, посочва Ройтерс.

"Обичам страстта. Състезанието за Луната започна", каза Дъфи във вторник, отговаряйки на публикация на Мъск, че "Старшип" "в крайна сметка ще изпълни цялата мисия до Луната".

"Големите компании не трябва да се страхуват от предизвикателства", добави Дъфи.