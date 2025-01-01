Софийският градски съд (СГС) прекрати съдебното производство срещу Благомир Коцев и другите подсъдими по него и изпрати делото на Върховния касационен съд (ВКС), който ще реши дали има основания за зачисляване на съдебното производство на друг, еднакъв по степен съд.

Разпореждането не подлежи на обжалване и протест, съобщиха от съда.

Още вчера съдията от СГС и докладчик по делото на Коцев Снежина Колева поиска от върховните съдии да кажат кой е компетентният съд по производството. ВКС ще трябва да реши дали делото да се гледа във Варна или в друг, еднакъв по степен съд.

Обвиненията срещу варненския кмет Коцев и още четирима души са за участие в престъпен сговор за корупционни и длъжностни престъпления.

Спорът за това кой съд да се заеме със съдебното производство започна от момента на задържането на градоначалника, тъй като първоначално в документите по него се твърдеше, че един от обвиняемите е лице с имунитет. Заради това делото - по преценка на разследващия инспектор от КПК и на Прокуратурата - бе преместено за разглеждане от Варна в София.

При внасянето на обвинителния акт срещу Коцев и останалите арестувани обаче отпадна наличието на "лице с имунитет", за което Прокуратурата твърдеше, че е депутат от 51-вото Народно събрание.

По тази причина отпада и необходимостта съдебното производство да се разглежда в София.

Докато ВКС не излезе с решение, няма кой да се произнесе по искането на Коцев да излезе от затвора.