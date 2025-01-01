Седмата въздушна обиколка на България ще започне на 20 септември от летище Ихтиман, съобщиха организаторите на проявата.

Тази година инициативата е посветена на две годишнини: 100 години от присъединяването на България към Международната въздухоплавателна конвенция и 110 години от Създаването на първия български самолет от конструктора и пилот Асен Йорданов. Обиколката ще продължи до 22 септември.

Организатори са Асоциация на българската авиационна индустрия (АБАИ); Асоциация на собствениците и пилотите на въздухоплавателни средства (АОПА); Фондация „Български ВВС“; Асоциация на свръхлеката авиация в България (АСАБ) и Българската авиационна асоциация (БАА).

Седмата въздушна обиколка не е просто маршрут в небето – тя е символ на нашето авиационно наследство, вдъхновение за младите и празник на българското небе, допълниха организаторите на проявата.