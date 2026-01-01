При пожари в страната през изминалото денонощие са пострадали трима души, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Ликвидирани са общо 41 пожара. Пожарните екипи са реагирали на 94 сигнала за произшествия.

Единият пострадал е мъж на 51 години. Той е получил изгаряния при извършване на ремонтни дейности. Транспортиран е във Военномедицинска академия (ВМА)-Варна.

Другите двама пострадали са мъж на 72 години и жена на 70 години, които са вдишали токсични газове. Те са откарани за лечение в отделението по токсикология на ВМА-Варна.

С преки материални щети през изминалото денонощие са възникнали 25 пожара. Извършени са 48 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са пет.