През октомври и ноември на територията на област Видин са настъпили 12 тежки пътнотранспортни произшествия с 16 тежко ранени и един загинал. Това съобщи началникът на сектор "Пътна полиция" главен инспектор Светослав Георгиев на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.

За периода са ранени седем водачи, петима пътници и четирима пешеходци.

Най-много катастрофи са станали в община Видин - 28 пътнотранспортни произшествия с осем ранени, уточни Георгиев. Той допълни, че са издадени 13 сигнални писма до общините и девет до Областно пътно управление, като според думите му са предприети всички необходими мерки.

Служителите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са участвали в ликвидирането на общо 17 произшествия, от които шест катастрофи и 11 пъти е оказана техническа помощ, каза началникът на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ главен инспектор Генадий Янчовски. Той допълни, че в сравнение със същия период на миналата година произшествията са се увеличили.

На заседанието институции и служители на общините докладваха информация за травматизма по пътищата, както и за предприетите дейности по почистване на растителността, подмяна на пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка, както и за подготовката за зимното поддържане на пътищата.