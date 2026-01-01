Румен Радев отдаде почит към героите от Априлското въстание по повод 150-годишнината от избухването му. В публикация в социалните мрежи държавният глава подчерта значението на саможертвата на българите, въстанали срещу Османската империя в името на свободата.
„150 години ни делят от подвига на хиляди българи, които въстанаха срещу Османската империя в името на свободата“, написа Радев.
По думите му героичният порив на предците ни, които са действали не за изгода, а водени от смелост и саможертва, завършва трагично, но оставя дълбока следа в историята. Именно това въстание поставя българския въпрос на вниманието на европейските народи.
Радев отбелязва още, че потушаването на въстанието и хилядите жертви предизвикват силна съпричастност в християнския свят, а в Русия съдбата на българите се превръща в ключова политическа тема.
„Благодарение на подвига и саможертвата на мъчениците днес имаме държава, герб и знаме, говорим и пишем на родния си език“, подчертава той
В края на посланието си Радев призова за памет и признателност към героите, както и за отговорност към тяхното наследство.
„Нека бъдем достойни наследници на предците си. Поклон, вечна памет и слава на героите! Да живее България!“, завършва той.