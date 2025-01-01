Българският национален отбор по волейбол спечели исторически сребърен медал на Световното първенство във Филипините, след като отстъпи на Италия във финала.

"Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия. Отдавам признание на играчите, треньорите, целия щаб, федерацията и всички, които допринесоха за този успех. Убеден съм, че най-доброто за този отбор тепърва предстои! Гордеем се с вас, момчета и горе главите!", написа премиерът Росен Желязков.

"Да, финалът не ни донесе злато, но това, което тези момчета показаха, е достойно за уважение. Нашите лъвове победиха някои от най-силните отбори в света и доказаха, че бъдещето е пред тях. Те играха със сърце, с характер и оставиха сърцата си на игрището. Това сребро блести като злато, когато знаем колко труд, жертви и емоции стоят зад него.", от Министерството на младежта и спорта.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също изрази гордостта си от представянето на Националния ни отбор:

"Националите по волейбол са истинските обединители на нацията. В България се гордеем с вас!", написа той във Facebook.