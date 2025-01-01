Бразилската федерална полиция е разбила престъпна схема за продажба на видеа с насилие над животни с порнографски цели, предаде БНР.

До арести на извършителите се е стигнало след сигнал, получен от българската организация, която алармирала властите у нас за престъпленията на Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник. При обиските в Бразилия са открити и клипове със сексуален тормоз над деца.

Арестите и обиските са извършени в град Белем в рамките на операция "Зверство".

Петя Алтимирска, председател на сдружение КАЖИ, което първо започва да разследва клиповете, обясни как се е стигнало до това да алармират Федералната полиция в Бразилия:

"Попаднахме на видеа с изключително тежко съдържание над животни, които се разпространяват онлайн. Подадохме сигнал до нашите партньори в Бразилия – организация, която се казва "Форум за животните". Те пък от своя страна информираха Федералната полиция. На 22 ноември бяха арестувани извършителите. При обиските са открити множество материали със зоофилия, насилие върху животни и сексуално насилие над деца. Знаем, че става дума за международна схема".

За видеата с порнографска насоченост са измъчвани десетки котки, зайци и други видове животни. Задържани са мъж и жена, които ще бъдат разследвани за "екологични престъпления, престъпно сдружаване и жестока експлоатация на животни с търговски цели". След обиските обект на разследване вече ще бъдат и материалите със сексуална експлоатация на деца.