Върховният касационен съд (ВКС) реши Районният съд във Варна да гледа делото срещу Н. М., синът на прокурор Валентина Маджарова, задържан с 50 килограма марихуана. Определението е окончателно.

Делото беше образувано пред Районен съд – Средец, но след отводи на съдиите там, на 17 септември във ВКС започна производство за промяна на местната подсъдност на съдебния процес.

Делото е образувано по искане от Районна прокуратура – Варна за вземане на мярка за неотклонение на Н. М. Съдиите от състава на Районен съд – Средец са се отвели от разглеждане на делото, поради което не може да бъде сформиран състав за неговото разглеждане, посочват още от ВКС.

Задържаха сина на прокурор от Бургас с около 50 кг марихуана

При тези данни съдебният състав на ВКС намира, че предпоставките за промяна на местната подсъдност са налице и делото следва да бъде изпратено за разглеждане на друг, еднакъв по степен съд. „В конкретния случай, с дължимото отчитане и съобразяване с изискванията за безпристрастност, ефективност и бързина на производството, касационният състав намира, че разглеждането на делото следва да бъде възложено на друг, еднакъв по степен съд, а именно Районен съд – Варна“, пише в мотивите на определението.

ВКС посочват още, че страните в производството имат право делото да бъде разгледано от независим и безпристрастен съд, а това дали някой от състава на съда е участвал в разследването по случая могат да установят само компетентните да разгледат делото съдии.

БТА припомня, че във връзка с проведена специализирана операция на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) - Бургас, при която млад мъж, син на прокурор от Апелативна прокуратура-Бургас, бе арестуван с 50 кг марихуана, по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство бе възложено на Районна прокуратура-Варна.