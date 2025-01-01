Синът на прокурор от Апелативната прокуратура в Бургас е арестуван с 50 кг марихуана.

Арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и настоящ зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, която след закриване на спецзвеното се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор с тенденция да наследи поста на Любомир Петров след пенсионирането му, съобщава NOVA.

Почти 740 кг марихуана е задържана при опит за контрабанда на „Капитан Андреево“ (СНИМКИ)

Младият мъж е задържан в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време. Полицейската акция е под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и ГД „Борба с организираната престъпност“ в Бургас.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство ще бъде възложено на Районната прокуратура във Варна.

4 години затвор за прокурорския син Васил Михайлов

„Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления“, посочват от държавното обвинение.

След като делото бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, ще бъде издадено постановление за задържане за срок до 72 часа.

Районната прокуратура във Варна пък ще поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.