Жълт код за ниски температури и снеговалежи е в сила за почти цяла България, съобщават от Института по метеорология и хидрология (НИМХ). Предупреждението е за дневни температури под нулата и значителни снеговалежи. То е в сила за почти всички области в страната, без София град, Перник, Кюстендил и Благоевград (единствено там кодът е зелен).

Над 1000 снегопочистващи машини обработваха настилките по републиканските пътища през нощта. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия.

Магистрала „Хемус” е почистена до асфалт. Продължава леко да вали сняг. Трафикът тази сутрин се засилва. Магистрала „Тракия” е добре почистена от района на Траянови врата до Стара Загора.

Сняг и студ в София: 118 машини на терен, транспортът се движи при зимни условия

През изминалата нощ на територията на всички 24 района на Столична община са извършени обработки със смеси срещу заледяване. Общо 118 снегопочистващи машини са обработвали пътните настилки на улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, както и основни улици в кварталите. Това съобщават от пресцентъра на Столичната община.

Към 07:00 ч. сутринта над 90 снегопочистващи машини продължават работа в районите: „Средец“, „Красно село“, „Възраждане“, „Оборище“, „Сердика“, „Подуяне“, „Слатина“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Триадица“, „Красна поляна“, „Илинден“, „Надежда“, „Искър“, „Младост“, „Студентски“, „Люлин“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Кремиковци“, „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“ и „Банкя“.

В област Велико Търново пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. От началото на снеговалежа се почистват редовно от снегопочостваща техника. На терен са 70 машини, съобщават от АПИ.

В северните райони снеговалежът беше по интензивен - в общините Свищов, Павликени и Полски Тръмбеш. Имаше леки затруднения по път I-3 поради засилен тежкотоварни трафик поради крайно неподготвени румънски водачи с износен протектор на гумите, но ситуацията беше овладяна в рамките до 20-30 минути.

Пътищата в област Шумен са отворени за движение, няма въведени ограничения. Движението се осъществява при зимни условия. Към момента няма въведена забрана за движение на тежкотоварни автомобили. Ришкият проход е отворен, целогодишно затворен е Върбишкият проход, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) - Шумен.

От 19:00 ч. вчера до 07:00 ч. тази сутрин 38 снегопочистващи машини са работили на терен в област Шумен. В периода няма постъпили сигнали за закъсали автомобили. Станало е едно пътнотранспортно произшествие между товарен автомобил и бус, на Ришкия проход, след с. Веселиново, в посока Бургас.

Между 5 и 12 см е снежната покривка в Ямболска област. Всички пътища от републиканската мрежа са проходими при зимни условия. Към момента 23 машини разчистват и обработват платната срещу заледяване, съобщи директорът на Областното пътно управление Галин Костов.

Навявания са образувани в отсечката "Петолъчката" - Лозенец, както и по участъците Иречеково - Недялско и Палаузово - Недялско. "Автомагистрала "Тракия" на територията на Ямболска област се почиства още от снощи. На опорните пунктове в областта има достатъчно инертни материали за нормално зимно поддържане", посочи Костов.

В три населени места - Правдино, Първенец и Александрово, е прекъснато електрозахранването, екипи на дружеството отстраняват в момента авариите по мрежата. Снощи без ток за няколко часа са останали други няколко села в Ямболско, информира областният управител Николай Костадинов.

Ограничението за задължително движение с вериги за леките автомобили през проходите Пампорово и Превала отпада, съобщи заместник областният управител на Смолян Андриян Петров. Пътищата от републиканската пътна мрежа са обработени и движението се извършва при зимни условия. Остава в сила ограничението за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.