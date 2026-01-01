С писма до структури в системата на МОСВ и свързани с нея изпълнители министърът на околната среда и водите Юлиян Попов изиска информация за възможните действия, които могат приоритетно да бъдат предприети за осигуряване на публичен достъп в машинно четим формат до първичните данни от осъществявания мониторинг на водите, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Писмата на министъра са адресирани до Изпълнителната агенция по околна среда, Националният институт по метеорология и хидрология, Института по океанология при Българската академия на науките и Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав", които извършват мониторинг на водите.

В тях се посочва, че изпълнението на дейностите по мониторинг се финансира с публични средства и съгласно националното и европейското законодателство е необходимо институциите да отворят първичните данни от наблюденията и оценките, получени от мониторинга, тъй като те са основа за по-добро управление, научни разработки, по-качествени анализи и по-бързи инвестиционни решения.

В писмата от министър Попов се обосновава и задължението мониторинговите данни в пространствената им част да бъдат не само съхранявани, но и реално достъпни онлайн. „Институциите, осъществяващи мониторинга на водите, следва да оптимизират надлежното изпълнение на задълженията и отговорностите си по тази част от Закона за водите", е посочено в писмата. Поставено е изискването публичният достъп да бъде осигурен чрез публикуване на данните и информацията в машинно четим и съответстващ на данните обработваем формат (excel, word, pdf, shape и т.н.).

„Публикуването на сканирани документи, снимки на таблици или заключени файлове не е реален достъп до данни. Докладите и обобщенията са важни, но не могат да заменят самите данни. Отварянето на първичните данни е въпрос на законност, ефективност и доверие в институциите и е важна част от модернизацията на държавата" – така министър Юлиян Попов мотивира решителните си действия за широко отваряне на първичните данни, събирани с публични средства.