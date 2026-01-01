Имаме дружества в голяма задлъжнялост. Услугите, които някои от тях предоставят, не са на съответното качество. Говорим за БДЖ, за пощите и за други предприятия. Това заяви на брифинг министърът на транспорта Корман Исмаилов.

Той съобщи, че Министерството на транспорта и съобщенията е публикувало подробен анализ на финансовото и оперативното състояние на дружествата и държавните предприятия в системата. Документът включва оценка на ключови показатели като рентабилност, ликвидност, задлъжнялост и ефективност на разходите, както и специфичните фактори, влияещи върху резултатите на всяко предприятие.

Към анализа е приложена и обобщена таблица с основните финансови данни за периода 2020-2025 г., която позволява сравнение на тенденциите и динамиката в развитието на предприятията.