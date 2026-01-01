Протест срещу предстоящото поскъпване на тока, парното и топлата вода се проведе пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), докато регулаторът обсъждаше новите цени на топлинната енергия за периода от 1 юли 2026 г. до 30 юни 2027 г.

Демонстранти, организирани от гражданската платформа „Изправи се.БГ“, се опитаха да влязат в сградата на КЕВР, но бяха спрени от полицията. Участниците в протеста изразиха недоволство от очакваното увеличение на битовите сметки и определиха действията на регулатора като несправедливи.

„Тук сме, за да протестираме против предстоящото увеличение на тока, водата и парното, абсолютно необосновано“, заявиха протестиращи. Други коментираха, че сметките за комунални услуги се превръщат в непосилен разход за домакинствата.

Лидерът на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова обвини КЕВР, че „провокира“ обществото с планираното поскъпване на фона на обедняването на населението.

В същото време КЕВР проведе открито заседание, на което представи предложението си за среднопретеглено увеличение на цените на топлинната енергия с 4,58%. Това е значително по-ниско от средното увеличение от 30,65%, поискано от топлофикационните дружества в заявленията им от 31 март.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски заяви, че регулаторът се стреми цените да останат достъпни за гражданите. По думите на директора на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ Боян Паунов почти всички дружества са поискали увеличение или запазване на технологичните разходи, които пряко влияят върху цената на услугата.

За „Топлофикация София“ КЕВР предлага увеличение от 5,50% при поискан ръст от 29%. Изпълнителният директор на дружеството Петър Петров настоя част от разходите за персонал да бъдат преразгледани, тъй като секторът изпитва сериозен недостиг на кадри.

Членът на КЕВР Таско Ерменков обаче коментира, че повишаването на заплатите не трябва да става „на гърба на всички останали“ и призова дружеството да работи за намаляване на загубите и повишаване на ефективността.

Регулаторът предложи поскъпване и за останалите топлофикационни дружества в страната, като ръстът варира между 3,39% и 5,54%, въпреки че исканията на дружествата достигат до над 69%.

Междувременно омбудсманът Велислава Делчева изпрати становища до КЕВР, в които се обявява против увеличението както на електроенергията, така и на топлинната енергия. Според нея дори минимално поскъпване би се отразило тежко върху домакинските бюджети.

Общественият защитник обърна внимание и на множеството сигнали за аварии и течове по мрежата на „Топлофикация София“, които създават риск за здравето и имуществото на гражданите.

Недоволство сред потребителите предизвиква и обсъжданата нова такса „електромер“ – фиксирана такса за достъп до електроразпределителната мрежа, която да се плаща независимо от потреблението.

В заключение омбудсманът призова КЕВР да преразгледа разчетите преди приемането на окончателното решение и да използва всички възможности за ограничаване на поскъпването на електроенергията и парното.