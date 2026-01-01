По повод традиционно мотошествие на клуб „Вагабондс“ за първа пролет на 22 март в Пловдив се въвежда временна организация на движението. От Областната дирекция на МВР са предвидени полицейски патрули, които да подпомагат движението и да се грижат за сигурността на пътя, съобщиха от полицията.

В 12:00 ч. на 22 март участниците в инициативата „Да бъдем толерантни на пътя и да се приберем живи вкъщи!“ ще потеглят заедно от сборен пункт на ул. „Дилянка“ към Бачковски манастир. В тази връзка временните ограничения в Пловдив ще са по бул. „България“, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“, ул. „Найчо Цанов“ и Асеновградско шосе.

През деня се очакват и затруднения по направлението Пловдив – Асеновград – Бачково и в района на Бачковския манастир.

От полицията апелират водачите да се съобразяват със създадената временна организация и указанията на служителите на реда.