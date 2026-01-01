Ако пътувате по пътя София – Кулата, имайте предвид, че движението в един от участъците ще бъде променено заради натоварения трафик.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават, че в отсечката между км 375+454 и км 376+000 е въведено реверсивно движение до 14:00 ч. утре. Това означава, че в посока Кулата ще се движи в две ленти, а към София – в една.

От пътната агенция призовават шофьорите да карат внимателно и да се съобразяват с временната организация.

Добрата новина е, че към момента трафикът на граничните пунктове с Гърция е нормален. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ – и автобуси и товарни автомобили.