Днес се очаква прокуратурата да предяви и оповести новите си обвинения срещу кмета на град Варна Благомир Коцев.

Кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията. Оттогава той се намира в ареста.

Прокуратурата поиска постоянен арест за кмета на Варна

Благомир Коцев беше арестуван заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесменът Йордан Маринов. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група. След като обвиняемите се запознаят с всички събрани доказателства срещу тях и направят своите забележки, прокуратурата има двумесечен срок, за да изготви обвинителния акт.

На 16 октомври Софийският апелативен съд остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Бизнесменът Ивайло Маринов беше освободен още през юли, от началото на октомври Кателиев и Стефанов са под домашен арест.