Софийският апелативен съд гледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев. Това е шести опит на градоначалника да излезе от ареста, предаде репортер на БГНЕС.

Досега пет пъти различни състави на Градския и Апелативния съд отсъждаха, че Коцев, в качеството му на кмет, може да повлияе на свидетели. Той е в ареста от 8 юли.

По време на днешното заседание адвокат Ина Лулчева, защитник на варненския кмет, поиска отвод на апелативния съдия Красимира Костова, като посочи, че тя е била част от специализирания съд, който е бил затворен от "Продължаваме промяната" (ПП). Лулчева се позова и на предишен отвод на Костова, направен след същите аргументи.

Адвокатката поиска отвод и на прокурор Калин Близнаков, тъй като вече е участвал в заседание по мярката на Коцев и е показал пристрастно и цинично поведение. Според Близнаков искането за отвода на съдия Коцева е неоснователно, защото Коцев не бил част от ПП, когато е бил затворен специализираният съд.

Костова, която отказа да си направи отвод, посочи, че Коцев е от друг град и няма отговорност за промените, с които е затворен специализираният съд. Според нея и искането за отвод на прокурора е неоснователно.

Така се стигна до внасянето от Прокуратурата на 2 тома с нови доказателства, с които адвокатите се запознаха.

Отхвърлено беше и искане на защитата показания да даде Асен Василев - председател на “Продължаваме промяната” и бивш финансов министър, който е в залата заедно с други съмишленици. Искането е заради появата на името му сред свидетелски показания, според които той е получавал пари от корупционната схема, в която се твърди, че са участвали Коцев и още двама общински съветници. Именно заради присъствието на лице с имунитет в показанията делото се гледа в София, пише БНР.

Припомняме, че на предишното заседание на съда бе разпитан нов свидетел, който твърдеше, че от екипа на градоначалника са му поискали подкуп заради инвестиции в града.