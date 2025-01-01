На 6 октомври, понеделник, от 16.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще отличи лауреатите на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2025 година.

Отличия ще получат заслужили български ученици – олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, перспективни млади визионери, разработили проекти с висок обществен принос, и утвърдени преподаватели, обучили успешни състезатели и професионалисти в компютърните науки. Наградените ще бъдат в следните категории: Грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“; Грамота „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“; Грамота „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти”.

Церемонията с патрон видния изобретател с български произход проф. Джон Атанасов, чието име носят наградите, се провежда за 23-а поредна година.