Държавният глава Илияна Йотова направи обръщение към българския народ по повод предстоящите предсрочни парламентарни избори за Народно събрание на 19 април.

Тя призова всеки да упражни своето право на глас, защото е от изключителна важност и "предопределеност".

„На 19 април ще гласуваме за 52-ро Народно събрание. През последните години нито мнозинствата в парламента, нито правителствата имаха достатъчно политическо дълголетие, за да осигурят стабилно управление. За 5 години гласувахме 7 пъти за национални избори. Не липсваха и опити от политици и партии да ни разколебават, да ни внушават, че всеки път изборите са излишни, че нищо няма се промени и всичко ще потече постарому след изборите. Но ние гласувахме, защото не ни е безразлично как ще живеем и каква държава ще оставим на децата ни“, заяви президентът и допълни: "В неделя ще гласуваме за осми път. В неделя отново ще избираме и изборите са много важни и решаващи. Избори, които ще предопределят пътя на България оттук нататък. Избори, които ние изпълваме с очаквания и с надежди".

Тя припомни протестите преди няколко месеца и излезлите по площадите хиляди недоволни българи. „Те си поискаха държавата обратно, поискаха държава, изчистена от корупция, поискаха държава, която която да въздава справедливост, държава, която да чертае бъдеще, държава, която да уважава. Протестите показаха, че няма власт, която да е по-силна от гражданите“, допълни Йотова.

В обръщението си към народа държавният глава засегна проблемите и кризите по света, които оказват влияние и у нас.

„Зная колко трудно е да се правят избори през пролетта на 2026 г. Към все още неотшумелите проблеми от въвеждането на еврото и скочилите цени, се прибавиха и нови човешки, разбираеми страхове от новия конфликт в Близкия изток и последствията от него. 4 години вече продължава и войната в Украйна. Световните конфликти влязоха в домовете ни. Разбираема е тревогата за бъдещето, разбираемо е, ако всеки един от нас се изкуши да се затвори в собствената си крепост – разколебани, невярващи, че нещо можем да променим. Защото отново заплахата от купени гласове ни казва: "ще гласувате, но ние ще направим сглобка, а стабилно правителство - едва ли".

Но по думите й има и друг път и това е пътят „на моя глас, на вашия глас, пътят на всеки един от нас“.

„Да пуснеш бюлетината не е само да отделиш един час в неделния ден, това означава акт на принадлежност към нацията ни, означава, че искаш да си отговорен пред страната си, означава свобода и отговорност - собствена и пред обществото. Да участваме в изборите означава, че всеки глас може да е решаващ да затворим отровната язва на купения вот. Аз държа на моя глас, сигурна съм, че и вие държите на своя. Стойността на гласа ни е висока и неподвластна на чужди влияния и интереси. Моят глас е моето Аз - то на никой не може да бъде преотдадено“, каза още Йотова.

По думите й е необходимо час по-скоро работещо Народно събрание и правителство с капацитет и категорична подкрепа. Според нея след деня на изборите хората ще имат нужда от силни лидери, силна европейска политика, предвидима за нашите партньори, но и в интерес на българските граждани. Затова тя призова още веднъж: „Нека да гласуваме, но да мислим и за деня след изборите, когато ще живеем и работим заедно, когато политическата интрига ще отшуми, но ние трябва да се грижим за неотложните проблеми пред страната ни.“

Президентът Илияна Йотова завърши с думи, вдъхновени от стиховете на един от големите, съвременни български поети Николай Милчев, който казва: "Дайте гласа си, за да не бъде той само звук, а смисъл и надежда. България има нужда от глас на надеждата".