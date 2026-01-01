Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на шестото издание на форума „Наука за бизнес“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Събитието в София се организира от Българската академия на науките и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Форумът цели да насърчи сътрудничеството между науката и бизнеса, като се изгради устойчива институционална среда. Ще бъдат представени научни разработки и продукти, тяхното приложение в практиката и налагането им на пазара.

В рамките на форума е обособена експо зона, където научноизследователските институти на БАН ще представят последните разработки с цел представителите на бизнеса да се запознаят с нови продукти и разработки и да се проведат двустранни срещи.