Като държава член на Европейския съюз, България остава ангажирана с подкрепата за Ливан в стремежа му към мир, сигурност и устойчиво развитие, каза премиерът Росен Желязков по време на срещата си с президента на Ливан генерал Жозеф Аун. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

България високо цени вашите усилия и решителните стъпки на ливанското правителство за възстановяване на политическата стабилност в Ливан, допълни премиерът. Желязков приветства силния ангажимент на новото ръководство на страната за укрепване на държавните институции и за постигане на икономическо възраждане в един изключително сложен регионален контекст, допълниха от правителствената служба.

Министър-председателят изрази увереност, че настоящото посещение на генерал Жозеф Аун ще даде нов тласък на сътрудничеството между България и Ливан. Вашата визита е ясен знак за волята на двете страни да активизират политическия диалог и да издигнат двустранните отношения на ново, по-високо равнище, отбеляза той. Премиерът акцентира върху възможностите за ползотворно взаимодействие в областта на икономиката, образованието, културата, туризма и сигурността.

В хода на срещата в Министерския съвет беше акцентирано върху дългогодишните приятелски връзки между двете страни, основани на взаимно уважение и доверие.

Президентът Румен Радев посрещна ливанския си колега Жозеф Аун на официална церемония в София. Визитата е в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете страни, която ще бъде отбелязана догодина. След срещата между двамата президенти държавният глава Румен Радев каза, че България може да играе важна роля във възстановяването и в икономическото развитие на Ливан.

Ливанският президент Жозеф Аун каза, че са отправени насоки към външните министри на Ливан и България за изготвяне на меморандум за разбирателство между двете страни.