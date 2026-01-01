Министърът на правосъдието Георги Георгиев разпореди проверка на Агенция по вписванията за регистрацията на сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии". Това съобщиха от правосъдното министерство в отговор на запитване на "24 часа". Според неофициалната информация Агенцията по вписването е регистрирала организацията през януари 2022 г. По това време министър е Надежда Йорданова.

Както стана известно още преди седмица, когато до хижа "Петрохан" бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, мъжете са били част от неправителствената организация, ръководена от Иво Калушев. Проблемът обаче е съчетанието "национална агенция" в наименованието й. Точно за това проверката обхваща както процедурата по регистрация на сдружението, така и справка за други сдружения, фондации и търговски дружества, в наименованието на които присъства словосъчетанието „национална агенция", „агенция за контрол" и сходни наименования, които могат да създадат впечатление, че дейността им се отнася до функции на държавен орган.